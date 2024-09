Andreas Umland: kui Putin tahab tuumarelvaga lüüa, siis ta ette ei hoiata

Venemaa president Vladimir Putin teatas 25. septembril 2024 tehtud avalduses midagi, mis näib olevat oluline muudatus Venemaa sõjalises doktriinis. Ta teatas, et peatselt muudetavas doktriinis „tehakse ettepanek käsitleda Venemaa vastu suunatud agressiooni mitte-tuumariigi poolt“, kui see toimub „tuumariigi osalusel või toetusel“, „nende ühiseks rünnakuks Venemaa vastu“. Putini sõnum lääne otsustajatele ja valijatele on lihtne: kui te aitate Ukrainat sõjaliselt, võime ka teid rünnata.