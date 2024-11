Vadim Belobrovtsev: me ei tohi UNESCO pärandit kaotada! Estonia juurdeehituse asemel vajame uut uhket ooperimaja

Estonia teatrimaja juurdeehituse teema lööb jätkuvalt laineid ja mida aeg edasi, seda rohkem tundub, et suure juurdeehituse ideel on aina vähem pooldajaid. Riigikogu kultuurikomisjoni liikmena ning enne seda ka Tallinna abilinnapeana olen selle teemaga päris pikalt tegelenud ning pean tõdema, et erinevate osapoolte (kultuuriministeerium, muinsuskaitseamet, Tallinna linn, UNESCO Eesti esindajad, erinevad arhitektid jne) on Estonia suure juurdeehituse osas pigem kriitilised olnud.