FAKTIKONTROLL | Kas Kamala Harris võitis vaid neis osariikides, kus valijatelt ei nõuta isikut tõendavat dokumenti?

Vanglaplaneedi artikkel on tõlgitud portaalist InfoWars, mis levitab süsteemselt vandenõuteooriaid ja valeinfot. Faktikontroll on varem korduvalt ümber lükanud Vanglaplaneedi artikleid.

Väide, et Harris võitis vaid osariikides, kus dokumenti ei nõuta, on vale.

USA valijate identifitseerimise süsteem erineb Eesti omast selle poolest, et seal puudub ühtne valijatelt nõutavate isikut tõendavate dokumentide seadusandlus. Iga osariik otsustab ise, millised reeglid selles osariigis kehtivad. Vabariiklaste juhitud osariigid on eriti viimase nelja aasta jooksul oma seadusi valimispettuse hirmus karmistanud.