Piia Zimmermann: palga avalikustamine peaks vabatahtlik olema. Üksnes palganumber värbamisel karuteene teha

Kui tööandja tunneb, et see on tema organisatsiooni huvides ja vajalik, siis seda tehakse. Eestis on nimelt süvenev vajalike oskustega puudus ehk tööandjad peavad andekate töötajate meelitamiseks ja värbamiseks üha leidlikumad olema ning pingutama. Lisaks palgale määrab järjest enam ka paindlikkus, rahalised ja mitterahalised hüved ning muud tööga kaasnevad võimalused.