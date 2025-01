KOLUMN | Edward Lucas: mugavad 2016. aasta Euroopa tipp-poliitikud tõmbasid liberaalsele maailmale vee peale

Cameron, Hollande, Juncker, Merkel, Renzi – kõik on nüüdseks läinud. Tõsi, Donald Tusk, kes oli tollal ELi Ülemkogu president, on nüüd Poola peaminister. Shinzo Abe Jaapanist mõrvati. Ülejäänute poliitilised karjäärid lõppesid suuremal või vähemal määral läbikukkumistega. Viimane, Kanada peaminister Justin Trudeau, oli 2016. aastal äsja valitud staar, kuid oma tagasiastumise ajal eelmisel nädalal juba põlu all.