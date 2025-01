Tekstiilijäätmete probleem Eestis

Esmalt tuleb selgeks teha, mis on tekstiilijäätmed: rõivad, jalanõud, aksessuaarid (kotid, vööd vm) ning kodutekstiil. Tekstiili tarbimine kasvab pidevalt nii Eestis kui mujal maailmas. SEI Tallinna 2020. aasta uuringust selgus, et Eesti elanik tarbib aastas keskmiselt 12,4 kg tekstiilijäätmeid. Kui lisada ostud välismaalt, on number ilmselt suuremgi.