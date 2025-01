Väliselt sarnased laused on sisult siiski väga erinevad. Esimeses lauses on väljendatud nn väikese inimese efekt. Mantrana kordab ta pessimistlikku sõnumit „Ah, minust ei sõltu ju midagi“, „Valimised ei muuda ju midagi, see kõik on vaid näitemäng“ või rõhub konspiratsioonile: „Kõike otsustavad kuskil mujal suured ja vägevad.“ Süvariik ja värk, teate ju küll – ning sinna juurde käib solvunud õlakehitus.