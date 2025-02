POLIITKOLUMNIST | Züleyxa Izmailova: toit on liiga kallis! Esmatarbekaubad vajavad maksusoodustusi

Maksupoliitika, mis on Eesti tänasesse toonud, enam edasi ei vii. Senised valikud enam lihtsalt ei tööta. Maailm meie ümber on päris kõvasti muutunud, aga reformierakonna kunagine lipulaev - ühetaoline maksusüsteem on karile seilanud ja roostetab. Selle kõige selgemaks ilminguks on asjaolu, et kogutavatest maksudest ei saa riigi pidamiseks vajalikke vahendeid enam kokku.