Mihhail Kõlvart: Michal arvab, et päästab Eesti opositsiooni toodavast pimedusest. Aga hoopis tema on see, kes viib meid pimedusse

Tegelikult vajab rahvas just praegu väga selgeid sõnumeid, kuidas minna edasi ning milline on Eesti plaan muutunud oludes.

Kaubandussõja kui poliitilise survemeetodi sissetoomine suhetesse liitlastega näitab, et senine ilusate loosungite ja pehmete väärtuste ajastu on läbi. Donald Trump on pannud selgelt paika uued mängureeglid ning nende kandvaks elemendiks on jõuline kauplemine.