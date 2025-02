KULTUURIBIIT | Etenduskunstnike Netti Nüganeni ja Johhan Rosenbergi playlist

Tema töid on esitatud Kanuti Gildi SAALis, Batard Festivalil, Tartu Kunstimuuseumis, KIM? galeriis, Lissaboni Filmifestivalil, My Wild Flag Festivalil, Uferstudios, Jason Platformil jm. Oma tööde kõrvalt on ta aastast 2017 tuuritanud Florentina Holzingeri lavastustega „Apollon“, „TANZ“ ning „Ophelia’s Got Talent“.

Johhan Rosenberg on Eestist pärit vabakutseline kunstnik, kes tegutseb tantsu ja etenduskunstide valdkonnas. Lõpetanud 2020. aastal Amsterdamis (SNDO) koreograafiaõpingud, tantsu- ja muusikaõpingute taustaga Tallinnas. Ta on esitanud oma töid Amsterdamis (Frascati, Dansmakers, Veem House for Performance), Moskvas (ZIL), Haagis (Het Nationale), St.Peterburgis (SDVIG), Berliinis (Studio dB) ja Tallinnas (EKA Galerii, EKKM, ULM ja Kanuti Gildi SAAL) ning osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides tantsija ja dramaturgina. Koos Jette Loona Hermanisega pälvis ta lavastuse „Eden Detail“ eest 2022. aastal Eesti teatri auhindade tantsuauhinna.

Tema tööde koreograafiline jaht konstrueerib keskkondi ja liikumise artefakte, mida ta vahendab mina-pildi ja publiku pilgu läbi.

Netti ja Johhani muusikavaliku leiab ka siit.

Netti lood:

Los Van Van - Tu Decision, Cual Es

Legendaarne muusikagrupp revolutsioonijärgsest Kuubast - selles loos kuuleb väga huvitavaid lähenemisi komponeerimisele ja arranžeeringule. Viimase nädala lemmiklugu. Need käigud 0:40 - 0:50 woow.

DJ Collo - Rugrats

Väga gruuvi - tuttava RUGRATS multika tunnusmeloodia peale üles ehitatud, areneb kummalisel moel ja see tuttav meloodia hoiab sind kogu 10 minutilise loo vältel lõksus täiesti.

J Hus - Must Be

J HUS must be siin - sest see saksofoni osa on ootamatu ja väga mõnus

Scott Walker - Montague Terrace In Blue

Scott Walkeri lugude hulgast on raske valida ühte - tema unikaalsus tuleb välja kuulates ta albumeid järjest. Üks mu lemmik muusikuid ja lemmik komponiste.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Bayka, Lone Don - Statistic