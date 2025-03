Juhan Kivirähk: elagu orjapidamine? Puurikanade keelustamine peaks olema moraalne valik ka remonditud valitsuses*

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi poolt algatatud selle teemaline seadusprojekt on juba pannud ettevõtjaid tegema sellele vastupropagandat ning uue ministri suhtumine sellesse algatusse on teadmata. Uus, kärbitud koosseisuga võimuliit on igatahes juba lubanud vähendada kõikvõimalikke ettevõtlusvabadust piiravaid regulatsioone.