RAIMO POOMI LÄBILÕIGE | Valitsusremont kukub suutlikumaid ministreid leidmata läbi

Vaevalt said sotsid valitsusest välja lükatud, kui allesjäänud Reformierakonna ja Eesti 200 parempoolne koalitsioon ka parempoolsetest otsustest teatas: avati suuremahuliste investeeringute toetusprogramm, et püüda vähemalt 100 miljonilisi majandust elavdavaid uusi ettevõtmisi. Valitsus kinnitas töölepinguseaduse paindlikumaks tegemise ettepanekud. Anti lubadus proovida EL-i tasemel saavutada kütuste süsinikumaksustamise edasilükkamine ja ehitada kiirelt lõhkeainetehas. Ka vanglakohtade väljarentimisega minnakse edasi, mis on huvitav viis, kuidas teenida eelarvetulu ja säilitada töökohti.