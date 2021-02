PÄEVA TEEMA | Kristi Unt: Eesti Post laiendab uue investeeringuga hüppeliselt pakiautomaatide võrgustikku

Oleme arvutanud, et hea postiteenus oleks Eestis tagatud, kui automaat jõuaks igasse külla või asulasse, kus on vähemalt 150 elanikku. See eeldaks ligi tuhande automaadi paigaldamist üle Eesti ning võrk oleks avatud kõikidele teenusepakkujatele ja teistele logistikafirmadele.

Kui praegu oleme pakiautomaatidega linnadest välja liikudes jõudnud asulatesse, kus on ca 900 inimest, siis uue laienemisega oleme juba 700 inimesega kohtades. Kevadine koroonakriis oli hea näide, kuidas kesklinnakontorite tühjaks jäämine ning inimeste maale kolimine jättis Viru bussiterminali hiiglasliku ja tavaliselt pilgeni pakiautomaadi praktiliselt tühjaks, samas kui elurajoonides ja maapiirkondades valitses pakiuputus.