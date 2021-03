Ring on mitmekesine. On esivanemate talumetsade tagasisaajaid, on metsamaade kokkuostjaid oma maalt ja teistest riikidest. Nad süüdistavad Eesti riiki, kes ei laskvat oma piirangutega sadu tuhandeid eurosid raha teenida. Üks selline lugu ilmus Päevalehe 8. märtsi numbris. Tahan selles loos sõna võtnud metsaomanike kõrval oma arvamuse öelda.

Metsaomanike jutt käib, nagu artiklis nimetatakse, majanduslikust metsandusest, mis tähendab metsast tulusaamist.