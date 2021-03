Ootamatust rinnavähiohust teada saanud naine: geenitest tõi mind maa peale

Anna (27) on üks paljudest geenidoonoritest, kes lasi geeniuuringutega hinnata oma geneetilist rinnavähi- ja nahamelanoomi riski. „Neid on minuvanusele naisele soovitatud. Sain teada, et mul on nii rinnavähi- kui ka melanoomirisk kõrgenenud,” tõdes Anna, kelle suguvõsas rinnavähki esinenud pole.

Naistearst Kristina Kuhi pöördus pärast geeniuuringute raporti saamist kohe nahaarsti poole, kes tuvastas Annal kaks atüüpilist pigmentneevust, rahvakeeli sünnimärki, mis vajasid kirurgilist eemaldamist.

Eesti meditsiinilabor Antegenes on välja töötanud geenitestid, mis hindavad inimese personaalseid kasvajariske ja annavad praktilised soovitused haiguse ennetuseks.