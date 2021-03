Vaimse tervise parandamisse suunatakse miljoneid eurosid

Sellega ei koormataks psühhiaatreid üle, sest patsientidel on erinevad vajadused. Osa probleeme on võimalik lahendada kodule lähemal ja lihtsamate teenustega. Kuid nagu öeldud, see on alles ambitsioon. Alustatakse väiksematest sammudest.

Tartu ülikooli stressiuuringu andmetel kasvasid eelmisel aastal depressiooni, ärevuse ja vaimse kurnatuse sümptomid seni täiesti tervetel täiskasvanud inimestel 2,5–3 korda (võrreldes 2014. aastaga). Depressiooni sümptomeid koges 46% küsitletuid. Teistes riikides korraldatud uuringud näitavad sarnaseid tulemusi.

„See on muret tekitav. Peame teadvustama neid muresid, leidma inimestele lahendusi ja abi. Need pole mitte inimesed kusagil, vaid tavalised inimesed meie ümber. Nad teevad tänuväärset tööd, kasvatavad lapsi, aga nende koormus on üle jõu käiv ja see mõjutab vaimset tervist,” nentis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.