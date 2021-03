"Päeva teema" rubriigis on täna arutluse all, kui kaua saab hoida Eestit lockdown´is, ilma et sellest sünniks rohkem kahju kui kasu. Kas Euroopas on lukustamisega liiale mindud ja kas näiteks koolid võiks aprilli keskel tavaõppele tagasi viia nagu t äna Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos paneb ette Villu Zirnask.