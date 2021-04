„Isal oli kogu aeg kõik korras ja nüüd järsku tuli gangreen.” Mis on valesti Eesti hooldekodudega?

Möödunud nädalal suri Tartu ülikooli kliinikumis Kalju, kellele kutsuti Halliste hooldekodusse kiirabi alles lapselaste nõudel. Eesti Päevaleht kirjutas Kalju juhtumist 24. märtsil. Tema lapselapsed esitasid politseisse avalduse, et vanaisa Halliste hooldekodus hooletusse jätmise tõttu algatataks kriminaalasi.

On hooldekodusid, kus kõik sujus hästi enne pandeemiat ja sujub sellegi ajal, ning on hooldekodusid, kus pandeemia ajal mõtlevad lähedased pidevalt: kas kallil pereliikmel läheb ikka hästi, on ta hoitud ja hooldatud? Pole vahet, kas ise oled ühiskonnas tuntud või tundmatu, kas lähedane on kallis või soodsamas hooldekodus.