Ülle Lichtfeldti idüllilises kodus Kadrina vallas osatakse söögist lugu pidada. Külaliste tulekuks on laud lookas: ahjust tulnud soe juustu-küüslaugusai ja seene-spinatipirukas, värsked marjad, marineeritud seened, ema suitsutatud lõhe, kuum kohv ja aurav teekann teega, mis on valmistatud Ülle enda korjatud nurmenukkudest.

Suurem osa eestlasi on suvel tulihingelised grillijad, aga Ülle eelistab pigem kergemat kala ja kana. Liha sööb küll terve pere, kuid grill pannakse hõõguma vaid jaanipäeval ja veel paar korda suve jooksul. Mereannid – krevetid, rannakarbid, teod – ja Vahemere köök on Üllele eriti meelepärased. „Vene, Armeenia ja Gruusia toit on samuti ülihead! Küll maitsevad hästi käsitsi tehtud pelmeenid ja hinkalid, hea Armeenia šašlõkk ja küpsetatud baklažaan".