KOLUMN | Margit Adorf: kuumus võtab isu, sügiseks võime kõik kuivikud olla

Nüüd juuli alguses märkasin, et polegi vähemalt kuu aega järjest mingit sööki teinud, kui välja arvata see, et mõned korrad on õues grillile hääled sisse lükatud. Jaanipäeval juhtus see ainult tänu sellele, et päeval oli korralik äike, mis tõmbas temperatuuri kümme kraadi alla, ega muidu selles +32 põrguaugus ei oleks küll mingit tahtmist olnud mingeid vorstikesi grillida.

Aga muidu on meie perre saabunud totaalne köögiikaldus, pliit mattub vaikselt tolmukihi alla ja külmkapist tuleb järjest asju sorteerida kas sügavkülma pistmiseks, et raisku ei läheks või äraviskamiseks, mis juba raisku on läinud. Mina toitun tortillachipsidest ja tšillisalsast, laps juustupulkadest ja maasikatest.