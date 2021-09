ERISAADE | Karmo Tüür: tõenäoliselt eelneb Venemaa presidendivalimistele reaalne sõjategevus

Tahate enamat? See kõik on osa stsenaariumist, mille keskse teema võtab kokku sõnapaar: „Probleem 2024". Selle nimel, et kuidas tagada võimu järjepidevus pärast Vladimir Putini järjekordse ametiaja kukkumist (aga mitte ameti mahapanemist), töötab praegu kogu Venemaa riigiaparaat.

Tüüri kirjeldusel algasid ettevalmistused selleks juba eelmisel aastal, mil viidi põhiseadusesse Putini ametiaegu „nullinud" parandused. Ka praegusi duumavalimisi tuleb vaadata kui jõuvahekordade korrastamist samas kontekstis.

Tüür on üsna kindel, et enne 2024. aastat on oodata Kremli poolt jõulisi samme.

„Vladimir Putin kui poliitiline nähtus hoolib siiski väga oma populaarsusest," kirjeldab ta. „Putini populaarsuse tipphetked on olnud sõdade ajal: Tšetšeenia, Gruusia, Ukraina. Sõjaline pingestamine poliitiliselt olulistel hetkedel on Venemaa poolt vaadates täiesti loogiline samm."

Tüüri kirjeldusel on temaga suhelnud sõjalised eksperdid suhteliselt veendunud, et praegused õppused Zapad mööduvad rahumeelselt. „Sel aastal ei lähe asi kineetiliseks, kuid aasta 2024 probleem vajab lahendamist. Selle lahendamise eel on pigem tõenäoline kui vähetõenäoline, et kasutatakse ka mingit kineetilist momenti."

Saates veel

Kuidas põimuvad Zapad 2021 õppused ning Lukašenka järjekordne visiit Moskvasse?

Miks on nüüd Lukašenka see, kes rääkis rohkem integratsioonist, kui ta veel aasta tagasi kiunus surve üle?

Kas venelased saavadki viimaks oma unistuse ning sõjaväebaasi Valgevenesse?

Miks rakendab Kreml duumavalimistel nii jaburaid võtteid nagu opositsioonikandidaatide teisikutega väljatulek, kui tal on olemas ometi kõik hoovad, et saada oma tahtmist?

