Vastupidiselt professor Rein Müllersoni tõlgendusele NATO -st kui gigantsest jõust, mis laiendas end läände ja Eestisse Vene mõjusfääri arvelt, nendib politoloog Karmo Tüür, et me ikka ise olime need, kes NATO kaitsva tiiva alla tahtsid ja seda siia meelitasid.