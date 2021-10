Tippteadlane Erik Puura: rohepööre on sõnakõlks, varsti tuuakse turule ka rohebikiinid ja rohebokserid

Eelkõige selle tõttu, et juba 30 aastat tagasi õpetati mulle Manchesteri ülikoolis jätkusuutliku arengu põhiprintsiipi – me peame jätma järgnevatele põlvedele vähemalt sama hea või parema keskkonnaga planeedi kui see on praegu.

Erik Puura geoloog ja keskkonnateadlane, Tartu Ülikooli arendusprorektor 39