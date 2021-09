Martin Helme poolne rohepöörde süüdistamine on lihtsalt selle fakti konstanteerimine, et need, kes ajaga kaasas ei käi, jäävad paratamatult kehvemasse seisu - EKRE ei ole täna enam mingi lihtne konserv, vaid surströmming - mitte ainult nad ei taha jätta kõike nii nagu on, vaid hea meelega võtavad vastu ka oma ensüümide käes hapnemise, mille paratamatult fossiilkütuste jätkuv tarbimine ja propageerimine endaga kaasa toob.