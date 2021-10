INTERAKTIIVNE FAKTIKONTROLL | Millised on peamised koroonavaled, mille lõksu eestlased sotsiaalmeedias langevad?

Viimasel ajal avaldab Terviseamet oma statistikas ka andmeid selle kohta, kui paljud haiglasse sattunutest on olnud vaktsineeritud. Eesti puhul on see näitaja suur. Erinevalt päevast kõigub see 30-40% vahel. Soomlaste juures sattus septembris haiglasse 26% vaktsineeritud inimesi. USA-s märgitakse, et vaktsineeritud inimese võimalus sattuda haiglasse on 96% väiksem kui vaktsineerimata inimesel. Vahe on ju mitmekordne.

Vaktsiin pole ohtlikum kui viirus. Nakatumise korral on vaktsineerimata inimesele koroona 11 korda suurema tõenäosusega surmav, kui ilma selleta. Kui vanust üle 80, võib see kerkida kuni 13 kordse vaheni. Vaktsiinide puhul on räägitud surmavast trombiohust. Eestis on süsti saanud 775 034 inimest, Ravimiametile on edastatud 24 teatist surmaga lõppenud kõrvaltoimetest. Neist nelja puhul ei välistata seost vaktsiiniga. Kõrvaltoimetest, sh palavikust või punetusest süstlakohal, on kokku teatatud 5357 korda (21.10 seis). Koroona kätte on surnud 1444 inimest, põdenud on 177 287 inimest.

Vaktsiinide tõhusus koroona tõttu haiglasse sattumisel on samuti erinev, mistõttu häguneb pilt veelgi. Samuti tuleb arvesse võtta, et vaktsiine on saanud erinev hulk inimesi ja vaktsiine ei saa võrrelda võrdsetel alustel. Sellegipoolest näitavad täna vaktsineeritud hospitaliseeritud statistika põhjal, et haiglasse võib sattuda 0,07% Comirnaty, 0,09% Vaxzevria, 0,03% Spikevax ja 0,02% Jansseni vaktsiini saajatest (kõikide vastava vaktsiini saanute võrdluses).

See, et koroona just vanu puudutab, ilmneb, kui vaadata, millised eagrupid koroona tõttu hospitaliseeritud on. 12. oktoobri seisuga on hospitaliseeritud isikud, kes on haiglas nii sümptomaatilise COVID-i tõttu kui haiglas põhihaiguse tõttu, COVID kaasuvana järgmises eagruppides: 15 inimest alla 30 eluaasta, 19 inimest alla 40 eluaasta, 31 inimest alla 50 eluaasta, 68 inimest alla 60 eluaasta, 137 inimest alla 70 eluaasta, 110 vanuses alla 75, 107 alla 80 eluaasta, 80+ vanuses on inimesi haiglas 300.

Tuleb arvestada ka seda, et vaktsineeritus on ühiskonnas kevadega võrreldes hoopis teisel tasemel ja on loomulik, et nakatunute sekka satub ka vaktsineeritud inimesi. Seda arvesse võttes on näha, et vaktsineerimata ühiskonna osa on raskemalt pihta saanud.

19. oktoobri seisuga on oktoobris koroonasse surnud 72 inimest. Neist 14 on olnud vaktsineeritud, 52 vaktsineerimata. Kuue puhul pole olnud see täpselt teada. Kõik vaktsineeritud inimesed on olnud eakad ning neil on paraku olnud ka kaasuvad haigused. Vaktsiin ei anna surematust.

Näiteks viitas Fischer allolevale tabelile (2) (allikas: Twitter/FT/John Burn-Murdoch), mis ka selgitab, kuidas need haigla täituvuse numbrid võivad kujuneda nii, et vaktsineeritute osakaal on märgatav.

Need protsendid pole Eesti omad vaid pärinevad Ühendkuningriikidest, ja vaatama peaks ennekõike täiskasvanuid, sest haigla puudutab ennekõike neid.

Kui näiteks Eestis on praegu täiskasvanutest vaktsineeritud umbes 715 000 isikut ja vaktsineerimata 340 000 isikut, siis eeldades, et 2% on haigestumise tõenäosus ning vaktsiini lisanduv kaitse 60%, siis vaktsineeritud haigestunuid tuleks 715 000*0,02*0,4 = 5720 ning vaktsineerimata haigestunuid tuleks 340 000*0,02 = 6800. Kui tavapärane haiglasse minemise tõenäosus on 10% ning vaktsiini lisanduv kaitse 60%, siis vaktsineerituid jõuaks haiglasse 5720*0,1*0,4 = 230 kanti ning vaktsineerimata jõuaks haiglasse 6800*0,1 = 680 inimest. Sel juhul oleks haiglas vaktsineeritute osakaal 25% juures.

Reaalsuses see kaitse haiglasse minemise eest võib vaktsiinidel olla isegi kõrgem. Näiteks kui see on 80%, siis tuleks 115 vaktsineeritut ja 680 vaktsineerimata inimest haiglasse. Sellisel juhul oleks vaktsineeritute osakaal haiglas vaid 15% juures.

Kui praegu on haiglas 30% vaktsineeritud isikuid, siis ei võta see arvesse, et vaktsineeritute vanuseline jaotus on erinev vaktsineerimata isikute jaotusest. Vaktsineerimata isikute keskmine vanus on väiksem ja ühtlasi on keskmisel vaktsineerimata haigestunul väiksem tõenäosus haiglasse sattuda. See moonutab pilti ja tekitab küsimusi, et kas vaktsiinid ei tööta.

Krista Fischeri edastatud graafikult on näha, et vanemate seas on vaktsineeritutel kõrgem haiglasse sattumise tõenäosus, kui noortel vaktsineerimata inimestel. Graafik näitab aga ka, et vanuse kasvades haiglasse minemise tõenäosus kasvab ja seda nii vaktsineeritute kui vaktsineerimata isikute seas. Ehk siis eelnevas arvutuskäigus peaks vaktsineeritutel 10% asemel olema madalam haiglasse sattumise tõenäosus.