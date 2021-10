Sõltumatu advokaadita pole õigusriiki, kuulutab Euroopa advokatuuride ühendus CCBE eile toimunud advokaatide päeval. Juristidele on see enesestmõistetav. Pättide puhtaksrääkijad soovivad erikohtlemist, järeldab lehelugeja pärast järjekordsest advokaadibüroo ja jõuametite põrkumist, ja temale pole see enesestmõistetav. Ometi on need õigusriigi sama aluspõhimõtte eri palged.