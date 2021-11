INTERVJUU | Professor Raili Marling: biopoliitiline läbikukkumine. Koroonast humanitaari pilguga

Biopoliitika mõiste on üsna vana. Seda kasutas XX sajandi alguses rootsi politoloog Rudolf Kjellén, keda huvitas riik kui omamoodi bioloogiline üksus. Biopoliitikast on kirjutanud ka rassiteoreetikud-eugeenikud. Kõige rohkem on seda mõistet seostatud prantsuse filosoofi Michel Foucault’ nimega. Foucault’l tähistab biopoliitika uut liiki võimu, mille keskmes pole karistamine, vaid kontroll ning seda mitte üksikisiku, vaid kogu elanikkonna üle. Selle poliitilise ratsionaalsuse eesmärgiks on elu kindlustamine, korrastamine ja optimeerimine. Riik vajab terveid kodanikke ja maksumaksjaid, turumajandus terveid töötajaid. Võim n-ö riigistab bioloogia. Foucault’ teooria ei puuduta eriolukordi, vaid normaalset elukorraldust. See on tema teooria kõige mõtlemapanevam osa.

Oleme ajastus, kus räägitakse biopoliitika teemadel. Meie kehasse puutuvat, mille hulgas tervis on keskne mõiste, reguleerivad riiklikud huvid, praegu on tähelepanu all COVID-19. Ühiskondi ja riiki on läbi sajandite huvitanud haigete ja tervete eristamine, haiguste ennetamine, haigete ravi – elanikkonna tervis on enesestmõistetavalt avalik ja riiklik huvi, et ühiskond funktsioneeriks, et riik saaks tagada teenused, oleks turvaline jne. Samal ajal on igaühe keha tema ainuomand ja kellelgi ei saa olla õigust teha keha puudutavaid otsuseid ilma keha omaniku nõusolekuta. Mida biopoliitika tähendab, kust see mõiste tuli ja kuidas bio­poliitika seostub koroonakriisiga, ka Eestis?

Teine murekoht on kaotsi läinud jagatud avaliku sfäär, kus meil oleks ühine arusaam sellest, mis on faktid ja kus toimub sisuline debatt. Seda ei asenda filtrimullides üksteise pihta karjumine. Praegune pandeemia pole mitte biopoliitilise kontrolli edulugu, vaid näide biopoliitilisest läbikukkumisest. Oleme jõudnud kriisi, kus me ei suuda enam kokku leppida, mis on faktid, kes on eksperdid ja mis on elamisväärne elu. Prantsuse antropoloogi Alain Bertho arvates on kriis välja toonud, et oleme kaotanud optimistliku lootuse, et tirime ennast sellest kriisist teaduse ja tehnoloogia abil välja.

Jah, praegu ei ole mureks info kättesaadavus, vaid info üleküllus ja kriitilise (meedia)kirjaoskuse puudumine, sealhulgas näiteks küsimuses, kuidas teaduslike teadmisteni jõutakse. Avalikkus soovib kiiret ja selget vastust, kuid teadustöö jõuab selgete järeldusteni aeglaselt ja harva on vastused ühesed. Humanitaaridele ja sotsiaalteadlastele näitab praegune pandeemia, kui palju tööd on vaja teha infokirjaoskuse vallas.

Meie elu on tugevalt medikaliseerunud, peavoolu avalikus debatis jagunetakse ennekõike vaktsineerituteks ja mittevaktsineerituteks. Tervishoiu­infot paiskab terviseamet avalikkusse iga päev ja võime öelda, et infot on liiga palju, mitte liiga vähe, selleks et teha informeeritud valikuid. Erialati vaated sellisele info üliküllusele lahknevad. Tervise­eksperdid teevad seda, mida valitsus neilt ootab, neile ei peaks ju midagi ette heitma? Mida ütleb medikali­seeritud ühiskond humanitaarile?

Protest kontrollimehhanismide vastu tekkis siis, kui ei saadud minna ööklubisse või puhkusereisile, kuid mitte siis, kui digilugu meie terviseandmed on kokku korjanud või kui me need Fitbiti kaudu Google’ile ära oleme andnud. Juba enne eriolukorra kehtestamist olid meist saanud kuulekad kehad, kes biopoliitilist kontrolli ei tunnetanud. Ehk on praeguse COVID-19 pandeemia üks õppetunde tähelepanu juhtimine meie elu biopoliitilisele haldamisele? Pandeemia ajal on paljud üle lugenud Foucault’ kirjelduse panoptikumist kui järelevalveühiskonna sümbolist. Palju on räägitud kontrollist ja eriolukorrast. Vähem on tähelepanu saanud jagatud haavatavus ning hool või vastutus teiste eest või meie osadus teistega. Ainult vabadust ja kontrolli vastandades me kahjuks nende biopoliitika keskmes olevate keerukate küsimusteni ei jõua.

Tõesti, meile meeldib uskuda, et me kontrollime oma elu, tervist ja tulevikku. Surm on inimestest distantseeritud haiglatesse ja vanadekodudesse, jääb meile nähtamatuks ning võimaldab alla suruda mõistetavat ärevust oma surelikkuse pärast. Ilmalikus ühiskonnas ongi surma raske mõtestada. Ka surmast kõnelevad narratiivid loovad pildi haigustega võitlemisest ja ellujäämisest ning, nagu juba Susan Sontag on näidanud, süüdistavad kaude ohvrit, kes lüüa saab. Surevad teised ja mitte meie. Nii et, jah, koroonakriis tõi surma pideva kohalolu igahommikustesse uudistesse ning see tekitas nii surmafoobiat kui ka sellele vastupidist käitumist ehk siis ohu eitamist või siis surmateemast mõtteid eemale juhtivaid tegevusi nagu veebis ostlemine või alkoholi tarbimine. Koroonasurmad ei olegi erilised, aga need aitavad meile meenutada, et me kõik oleme surelikud ja et meid ümbritsevad inimesed, kes on meist haavatavamad ning kelle ees meil võiks olla vastutus.

Humanitaarile on koroonaajastu otsuste ja piirangute puhul tegu ka filosoofiliste, nt vabadust, elu ja surma puudutavate küsimustega. Surm on päevateema, koroonasse suremine, ka kõrges vanuses, on uudisväärtuslik. Meie ajastu surmakartusest on varemgi räägitud ja see iseloomustab lääne kultuuri. Surm on tabu ka Eestis, ehkki siin sureb paraku iga päev üle 40 inimese. Miks on koroonasurmad erilised?

See, kuidas infot tajutakse, sõltub killustunud infotarbimise ajastul väga tarbija eelhäälestusest. Elatakse väga erinevates inforuumides, mis häälestavad sama infot erinevalt tajuma. Meilgi on ju väga laialt levinud usalduse puudumine riigi ja võimu, aga üha enam ka teaduse suhtes. Loomulikult püüab kogu pandeemiaalane teavitustegevus inimesi oma käitumist muutma panna, kuid ma ei arva, et Eestis oleks hirmutamistaktikat laialdaselt kasutatud. Näeme, kui raske on teaduspõhisel seletusel võistelda emotsionaalsete reaktsioonidega, millega täitunud ühismeedia on olnud tõhusam kui riigi teavitustegevus.

Mida tähendab meile koroonateemalises infokülluses olemine, kas me tajume seda riigi hoolitsusena või on tunda ka ametite võimukasutust, hirmutamist, manipulatsiooni, et saada inimesed vaktsineerima?

Suvel intervjuus „Millest reovesi ei kõnele?“ väitsid poliitikafilosoof Peeter Selg ja kommunikatsiooniteadlane Triin Vihalemm, et peaksime rohkem rääkima tervisekriisist välja kasvanud kriisidest nagu poliitiline kriis, hariduskriis, vaimse tervise kriis jne, ja et pole võimalik koroonakriisile kui nurjatule kriisile (mida on võimatu lõplikult defineerida) lõppu teha paari eriala ekspertide jõul, nagu praegu Eestis, aga ka kogu maailmas püütakse toimida. Vaja oleks pidevat debatti.

Mida lisaks humanitaar sellesse loetelusse, milline on koroonakriisi tähendus praegu ja pikemas perspektiivis humanitaari vaatepunktist? Kas see on mõjutanud arusaama elust, surelikkusest, vabadusest?

Olen igati Triin Vihalemma ja Peeter Selja sõnastusega nõus, sest meil on keskendutud peamiselt epidemioloogilisele ja majanduskriisile. Ma olen juba viidanud sellele, et pandeemia on nähtavaks toonud usalduskriisi teaduse ja üldse igasuguste ekspertide suhtes. Mingis mõttes tõi pandeemia esile ka individualismikeskse ühiskonna kriisi: me väärtustame omaenda vabadust ja mugavust ega soovi tunnistada jagatud haavatavust ning sõltuvust teistest. Idealistlikult oleks tore loota, et me väljume pandeemiast mingi laiema arusaamaga meie jagatud vastutusest. Ilma selleta ei suuda me hakkama saada järgmiste kriisidega. Prantsuse filosoof Bruno Latour loodab, et koroonakriis valmistab meid ette kliimakriisiks, aga mina pole nii optimistlik kui tema.

Mingis mõttes ehk tegi pandeemia ka nähtavaks n-ö kujutlusvõime kriisi. Kuigi harjumuspärane on öelda, et COVID-19 saabus nagu välk selgest taevast, on meil raamatukogutäis ilu- ja aimekirjandust, milles on pandeemiaid vägagi edukalt ette kujutatud. Enamasti on aga juttu tapjaviirustest nagu katk, aids või Ebola, kus on silmaga näha keha lagunemine või ühiskonna kokkukukkumine. Me ei oska hästi ette kujutada nähtamatuks jäävat aeglast vägivalda, nagu tänapäeva kriise on nimetanud Princetoni ülikooli keskkonnahumanitaaria professor Rob Nixon.