ARVUSTUS | Elvis Presley, vabandust ABBA on tagasi

Jõudsin kasta lilli, lugeda Delfist läbi Jaan Martinsoni kommentaari kultuuriminister Terikust, kes pole justkui kuulnud Ott Tänakust ega Katrina Lehisest ega Kalev/Cramo korvpallitiimist. Tõin köögipoolelt arvuti kõrvale rohelise tee sidruni ja meega. Vastasin ühele käbedale sõnumile. Juhendasin tütre välklõunat keset kodukoolipäeva.

Mõttes vabandasin ABBA ees, et mõtted olid nii laiali, samal ajal kui nende uus plaat mängis. Oota-oota-oota, mida, kõik see aeg oli sama lugu?!

Olgem ausad, 40 aastat hiljem tagasi tulnud Rootsi hittkvarteti ABBA sensatsioonilise värske albumi „Voyage” avapala „I Still Have Faith In You” kestab lõputult. Mis siis, et viis minutit ja üheksa sekundit. See aeg venib ja seisab. Tegemist on ABBA tagasitulekusingliga. Ei saa rääkida just pauguga naasmisest.