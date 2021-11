PÄEVA KOMMENTAAR | Krister Paris: migrandid Pihkvast Eestisse? See poleks Kremli stiil

Samale viitas avalikele allikatele tuginedes ka politoloog Karmo Tüür, kelle sõnul pani aga Venemaa - praeguseks - käe ette.

Ega me muidugi ei tea, kuivõrd toimub migrantide kasutamine relvana praegu Moskva mahitusel. ERR-i korrespondent Anton Aleksejev näiteks leiab, et pigem jättis Minsk Moskva arvamuse üldse küsimata. Aga võib-olla küsis ka. Tõsi on see, et praegu naudib Kreml mängu täiel rinnal. Teised „lõbutsevad" ning tema käed on puhtad. Kui vaja, võib vajalikul hetkel astuda mängu „rahuvahendajana" Brüsseli, Varssavi ja Minski vahel.

Milleks mängu astuda?