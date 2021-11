Abistatud enesetapp on ilus eufemism asjale, mille sisulist olemust on väga raske isegi sõnadesse panna, rääkimata sellest, kas seda seadustada või mitte. Mis on meie inimeseks olemise kõige sügavam mõte? Kuidas oleme jõudnud selleni, et nimetada tapmine, mis vanasti oli karistus, ümber halastuseks?