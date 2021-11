Viimane õlekõrs ravimatult haigele pereisale on tema jaoks liiga kallis ravim

Stein-Anders Rasmussen on 51-aastane. Tal on tore abikaasa Anne-Ly ja kolm täiskasvanud last. Ideaalne ja armastav perekond. Veel möödunud aastal vuras Stein-Anders mööda Eestit ringi kaubikuga ja viis inimeste kodudesse pakke laiali. Vuras ka möödunud aasta alguses, kui tal tekkis kummaline kõnehäire. Selline, mille kohta üks töökaaslane ütles, et sõber oleks justkui vindine. Või mille kohta Stein-Anders ise ütles, et kuum kartul on suus. Kuid Stein-Anders sõitis ikka veel ringi, sest kõnehäire roolimist ei seganud. Küll aga muutis see tema ja abikaasa Anne-Ly ettevaatlikuks ning pani küsima: mis see siis nüüd on?

Kahjuks on see ALS. Ravimatut haigust põdev mees loodab oma elu pikendada uue ravimiga, selleks vajab ta aga heade annetajate abi: MTÜ Janno Puusepa Fond EE184204278605413008; selgitus: Stein-Anders

