President Karis: oleme rohepööret alustanud valest otsast

Olete öelnud, et elektri kõrge hind ei soosi rohepöörde tegemist. Praegugi avaldavad inimesed arvamust, et kõrge energiahind on Euroopa süü. Miks meie, metsarahvas, ei taha rohepöördest aru saada?

Olen rohepöörde kohta rääkinud pigem seda, et kui me tahame, et inimesed läheksid sellega kaasa, peaksid olema selged sammud, mida on vaja teha selleks, et keskkond meie ümber muutuks sõbralikumaks ja oleks kestlikum. See on see sõnum. Praegu on need sõnumid väga loosunglikud. On vaja konkreetseid samme.

Mis see mõni konkreetne samm oleks, mis oleks inimesele arusaadav?

Võtame kasvõi metsaküsimuse – kus on see tasakaalupunkt majanduse ja loodushoiu vahel? Näeme, et seda alles otsitakse. Olen toonud näiteid, et alustame rohepööret nagu valest otsast. Me püüame jäätmetega midagi peale hakata, seeasemel et alustada sellest, et me jäätmeid üldse ei tekitaks. Alates sellest, et näiteks hambapastal ei pea olema ümber karpi, et pärast mõelda, mis selle karbiga peale hakata.

