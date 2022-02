Riina Solman: sõjaolukorras ei tohi ülepaanitseda, tõhusaim heidutus on ühtne kaitsetahe

Tegemist on hübriidsõjaga, kus meedial ja infotehnoloogial on eriti tähtis osa. Sõjategevuse eskaleerumisel on ülitähtis roll meie vabal ajakirjandusel.