Kindlasti on ka neid, kes nende kanalitest tulevat juttu usuvad. Arvamused ei ole aga ühtsed, ka Venemaal on enamik neid, kes on teravalt ukrainlaste ründamise vastu. Lähiaegadel seisukohad selginevad, inimesed võtvad sõna, saadikud hakkavad hääletama, poliitikud arvama. Olen veendunud, et ka meil on enamik teravalt Putini sõja vastu. Vaatame rahulikult, mis suunas pendel kaldub. Äkilisi ja kaalutlemata hinnanguid pole praegu vaja.