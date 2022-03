EPL UKRAINAS | Räme sõim ja naeratused. Ukraina igaüht riiki ikka ei taha

„Ma tean, keda tappa,” õiendab kähehäälne laigulises mundris naine piirivalveputka klaasi taga. Tema sõnad ei käi sugugi Putini ega venelaste kohta.

Nendest sõnadest kolmandik ei kannata trükimusta ja nende tonaalsus ei lase ka ukraina keele mitteoskajal kaksipidi mõista. Ma pole elu sees kuulnud üht riigiametnikku niimoodi ropendamas. Tänaseks täpselt kuu aega kestnud sõda on paljugi paigast nihutanud. Mis sa ikka viisakat mängid, kui tegelikult on ikka närv must ja tahaks ainult kedagi Vene sõjalaevale järele saata. Väike psühholoogiline eneseabi seegi.