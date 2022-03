EPL UKRAINAS | Ukraina ajakirjanik: sõjast rohkem kardavad ukrainlased läbirääkimisi

Kui sõda algas, saatis Ukraina 5. kanali ajakirjanik Rostislav Martõnjuk pere Bulgaariasse ja kolis Lvivi. Linnast on saanud hiiglaslik transiidipunkt läände suunduvatele põgenikele.

Elate sisuliselt sõja algusest saadik Lvivis. Ja peale selle on siin veel 200–250 000 sõjapõgenikku. Kas Lääne-Ukraina pealinn peab vastu? Kuidas linn end tunneb?



Üldse mitte halvasti. Suurem osa inimesi, kes saabub siia Kesk- või Ida-Ukrainast, kasutab Lvivi üksnes transiidiks. Valdavalt minnakse edasi Poola, aga väga paljud liiguvad ka Taga-Karpaatiasse, Užgorodi. Mingit katastroofi pole see kaasa toonud.

Juhiksin igasuguse paatoseta tähelepanu ehtsale Lvivi solidaarsusele. Enamik tühje kortereid või siis linna ümbruses asuvaid maju on antud tõepoolest tasuta põgenike kasutusse. Niisamuti annavad vabu tube linna jäänud mehed, kelle naised-lapsed on läinud Poola. Just tänu vabatahtlike rohkele abile pole siin ei tänaval magavaid inimesi, telklaagreid ega midagi. Transiidilinnana teenib ta väga hea hinde.