SÕJANÄDAL | Igor Kopõtin: Ukrainat poolitades ootab venelasi sama palju hukkunuid kui Mariupolis. Seda nad ei taha

Ukraina vasturünnakute kohapealt peab tõdema, et avalikud allikad ei anna võimalust adekvaatselt hinnata ukraina armee kaotusi ja sõjalist võimekust, kaasa arvatud ründepotentsiaali. Selge on see, et ukrainlased kasutasid tekkinud operatiivset pausi, et üle võtta initsiatiiv. Kuid kas see õnnestub neil või mitte, on iseasi.

Selleks, et vasturünnakud annaksid suuremat operatiivset edu, peavad olema täidetud ühendrelvaliigi operatsiooni tingimused, sealhulgas ka efektiivne koostöö õhuväega, peab olema vähemalt 3-kordne ülekaal, mida peaks saavutama mitte pelgalt arvulise ülekaalu vaid ka sõjatehnoloogiaga, peavad olema ründerelvad ning ründav osapool peab arvestama ka suuremate kaotustega.