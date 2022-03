Toomas Alatalu: jutt Ukraina poolitamisest ja võrdlemisest Koreaga tundub Kremli võttena

Korea vabastamine ja okupeerimine 1945-47 matkis otseselt Saksamaaga ettevõetut, sest tegu oli ühe rahva jagamisega kaheks ja seda kahe vastandliku suurvõimu poolt. Üks esindas totalitarismi, mis veel 1939-41 toimetas käsikäes samasuguse kurikaelaga Hitleri-Saksamaa näol. Teine oli aga demokraatlike väärtuste esindaja ja teda toetasid Saksamaa okupeerimises samasuguseid väärtusi kandvad Suurbritannia ja Prantsusmaa. Suured ajaloolised konfliktid, antud juhul Teine maailmasõda, võivad tormilise arengu käigus sünnitada seisu, kus suurkurjad lähevad omavahel tülli, andes ülejäänud suurvõimudele võimaluse liituda vähem kurjaga suurema kurja vastu.

Mõlemal juhul lähtuti sellest, et nii Saksamaast kui ka Koreast saab teatud aastate möödudes uuesti ühine riik. Saksamaaga see lõpuks ka sündis, Koreaga aga mitte ja kontrast Põhja- ja Lõuna-Korea vahel on totaalne.