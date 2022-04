FAKTIKONTROLL | Kas Eesti tööviljakus jääb tõesti alla Poolale, Leedule, Sloveeniale ja Tšehhile, nagu väidab Jaak Valge?

KONTROLL | Valge väitis, et välistööjõu kasutamine pärsib tööviljakuse tõusu ning sunnib eestlastel otsima tööd välismaal. Kontrollime, kas tõesti moodustab Eesti tööviljakus vaid 76 protsenti euroala keskmisest ning kas Tšehhis, Sloveenias, Poolas ja Leedus on asjad paremini.

Euroopa Komisjoni statistikaamet koondab andmeid Euroopa tööviljakuse kohta. Valge on oma artiklis ise viidanud Euroopa Komisjoni andmetele, ent ta ei too välja, mis aasta võrdlusega on tegu.

Kui võrrelda Eestit varasemalt mainitud riikidega, selgub et tegelikult on tööviljakusega Eestist eespool ainult Tšehhi, kus anti tööviljakuse hinnanguks 85,5 punkti.

Eesti tööviljakus on alates 2016. aastast jätkuvalt tõusnud, sama trend on olnud ka neljas võrreldud riigis. Eesti, Poola ja Leedu tasemed on üldiselt olnud väga sarnased. Näiteks 2016. ja 2018. aastal oli Eesti tase Leedu omast kõrgem, ent 2017. ja 2019. aastal juhtis Leedu. Samas on näiteks Sloveenia alates 2016. aastast iga aasta Eestist rohkem punkte saanud, ent 2021. aasta oli esimene, mil Eesti mööda läks. Seega mõnel varasemal aastal võis Valgel õigus olla, aga kui arvestada kõige värskemaid andmeid, on Eesti tase kõrge ning edestab mitmeid Euroopa riike.