PÄEVA TEEMA | Liia Hänni: valitsuse moodustamine on põhiseaduslikult rajalt eksinud

Halb uudis on see, et kokkulepet pole ja seega pole ka kindlust, et head uudised üldse teoks saavad. Selleks, et tulemuses kindel olla, tuleks valitsuse moodustamise protsess suunata tagasi põhiseaduslikule rajale, kust see poliitilise nügimise tagajärjel on eemaldunud.