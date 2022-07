Haridusminister Tõnis Lukas: venekeelne haridus on meil oma aja ära elanud, meil pole selleks ressurssi

Kindlat protsenti me kokku ei leppinud, aga see on koalitsioonileppes sees, et tahame õpetajate palka tõsta.

Jah, muidugi. Õpetaja koormuse kogu arvestus on käinud ju nii, et palgamaksjad saaksid palgad makstud, aga töövõtja, õpetaja seisukohalt peaks täiskoormus olema pisut väiksem, sest tundide ettevalmistus nõuab palju aega. Lisaks nõuab hindamine palju aega, see pole ainult hinde kirjutamine paberile. Pedagoogi töös on palju selliseid protsesse, mis on ajamahukad, ja on selge, et kui on suur koormus, siis tuleb see ka tasustada. Ma ei räägiks ainult lisatasust, aga ma räägin sellest, et koormusarvestus peab olema selline, et oma töö eest saaksid nad õiglast palka.

Palk on oluline, et see amet oleks populaarne ja inimesed ei läheks teistele elualadele. Lisaks on vaja, et noored tuleksid pedagoogiks õppima. Eestis on õpetaja elukutse vastu üldiselt arvestatav huvi, aga peame igal sammul inimesi motiveerima. Seda eriti nüüd, kui ees on üks täiendav spurt eesti õppekeelele üleminekuks. Minu üks soov on õpetajate palkasid kindlasti tõsta, seda nii üldiselt kui ka eriülesannete jaoks. Kuigi see pole alati otseselt läbirääkimiste teema olnud, siis klassijuhatamise eest peaks olema kindlasti suurem tasu, kui on praegu.

Julgeoleku kõrval on eestlaste üks tõsisemaid muresid ilmselt suur inflatsioon, mis on igakuiseid kulusid tugevasti suurendanud. Millal saavad haridustöötajad palgalisa, et kõrged hinnad niigi kesist palka väiksemaks ei hammustaks?

Jah, katkestasin kirjandusmuuseumi direktorina puhkuse, et ministrina tööle asuda. Muidugi palju puhkust ei olnud, aga see oli mu oma valik, et ta nii lühikeseks jäi.

Mis on teie palgatõusu eesmärk?

Meil on kaheksakuune valitsus, see valitsus toimib järgmise kevadeni ja oleme võtnud nii strateegilisi sihte, aga ka konkreetsemaid lubadusi. Lubadused on rahaliselt arvestatud ühe aasta lõikes, seega eelarvedebatid ootavad valitsuses ees, ja kui leppes on sees, et õpetaja palkasid tõstame, siis mina näen, et need ka peaksid tõusma.

„kuna suur osa meie õppejõude on doktorikraadiga, peaks nende palk olema kõrgem üldhariduskoolide õpetajatest.“

Õppejõudude palgad on väga olulised. Nende palgad kõrgkooliti ja erialati muidugi erinevad, aga see on oluline, et meil oleks motiveeritud õppejõud. See tähendab, et kuna suur osa meie õppejõude on doktorikraadiga, peaks nende palk olema kõrgem üldhariduskoolide õpetajatest.

Õppejõud on meie haridussüsteemis olnud nii aukartust äratavalt kaua ja seega peame neid väärtustama, sest nemad kasvatavad järgmiseid põlvkondi. Kas paremad üliõpilased plaanivad jääda õppejõududeks? See on eestikeelse hariduse jaoks väga olulise tähtsusega.

Miks pole haridustöötajate palkasid indekseeritud?

Indekseerimine justkui garanteeriks midagi ja seega on debattides proovitud indekseerimist vältida. On mingid süsteemid, kus see on kokku lepitud, aga kui palkasid hakata indekseerima, siis on küsimus, miks mitte päästjate, kaitseväelaste ja teiste tasusid. Praegu sellist kokkulepet ei ole, et indekseeriks palkasid.

On olnud aegu, kus see on olnud hea, et palgad pole indekseeritud. Ma olen kahes valitsuses haridusministrina saanud tõsta õpetajate palkasid hüppeliselt, 20–30% korraga. Kui palgad oleksid indekseeritud, poleks see võimalik olnud. Tähtis on haridustöötajate palkasid pidevalt tõsta vastavalt riigi võimele. Ma ei pea ebaoluliseks ka huviharidust ja lasteaiaõpetajaid – kõikide pedagoogide palk peab tõusma!

Miks peab laskma olukorral nii teravaks minna, et umbes iga kümne aasta tagant peavad õpetajad streigiga ähvardama, et palk tõuseks?