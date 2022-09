Kuninganna Elizabeth II teadis Eestist palju. Eriti sooja sõnaga meenutas ta Tallinna vanalinna

„Suurbritannia on hetkel šokis,“ ütles Viljar Lubi, Eesti praegune suursaadik Ühendkuningriigis Delfi „Erisaates“ monarhi surma järgsel hommikul. Juhtunu tunnetamine on justkui vastuoluline. Lahkunud on 96-aastane proua, kelle terviseprobleemid olid teada. Lubi sõnul tundus paljudele ikkagi, et kuninganna puhul on tegemist millegi püsivaga, kes on ja jääb.