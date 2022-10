Tõnis Palts: president ei ole parteipoliitik - rahvas ei tohigi teda valida

Siit tuleneb tänase presidendi ja meie põhiprobleem. President Karise jõulukaardil oli Eesti pere, mis oli kujutatud väga teadmistejanulisena. Haridus ja haritus ongi presidendile teema number kaks, mida kanda. Haridus on rahva edu pant. Hea haridus on eduka ettevõtluse ja kõrgkultuuri tagatis. Selline president, kes seda sellisena tähtsustab on juba poolel teel oma rahvusriigi kestvuse tagamise missiooni täitmiseks.