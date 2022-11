Helir-Valdor Seeder: ainsana oli võrdse 100-eurose toetuse eest lapse kohta vastu Reformierakond

Eesti Päevaleht kiidab tänases juhtkirjas täiesti õigustatult Isamaa jõudu. Tõesti-tõesti, me oleme täitnud kõik oma lubadused ja teinud tegelikult palju rohkemgi, kui oleme lubanud. Veidral kombel heidab aga Eesti Päevaleht oma juhtkirjas just Isamaale ette seda, et esimese ja teise lapse toetused on väiksemad kui kolmanda lapse toetus.