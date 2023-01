Toomas Alatalu: Venemaa ülemkihtide kriisis on uus faas ja ootame, millal triost saab duett. Või tõuseb etteotsa uus koosseis

Minult on korduvalt küsitud, kuidas olen suutnud vältida sõjaväeteenistust. Selgitus on lihtne: Hruštšovi sula ajal kaotati ülikoolides korraks noormeeste aastane sõjaline väljaõpe (aasta hiljem see kohustus taastati). Mina tegin parasjagu just siis kaks kursust ühe aastaga ja jõudsin niiviisi kursusele, mis oli sundõppe läbi teinud.