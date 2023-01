Eerik-Niiles Kross: venelased kaotavad seda sõda ikka maru aeglaselt

Siiski ei osutunud tõeks ka optimistide lootused, et Ukraina jõuab vasturünnakutega 2022. aasta lõpuks 24. veebruari joonele. Tõsi, seda ennustati tingimusega, et lääs annab Ukrainale massiivseks vasturünnakuks vajalikud relvad. Ja kuigi võib ju vaielda, et relvi on juba antud küll, aga „piisavat“ edu pole näha, on täpselt vastupidi.