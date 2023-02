1. veebruaril tuli uudis Ryanair'i seitsme otseliini sulgemisega Tallinnast. Liinide sulgemine on üles kütnud omajagu vaidlusi, kas otsus on hea või halb ning mis on selle tagajärjed. Kliimaaktivist Maia-Liisa Antoni sõnul ei tohiks normaliseerida eluviisi, kus nädalalõpureisid välismaale on sagedased.