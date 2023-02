Me ei mõnita valijat vaid ütleme ausalt – siin on meie lubadused, selleks tuleb raha võtta sealt ja sealt. Pole mõtet valijale tasuta asju kokku lubada, luues pettekujutelma, et see kõik tuleb kuskilt tasuta ja riik suudab pidevalt mitmekordistada näiteks kaitsekulutusi, ilma et mõni muu teenus kannataks.