Lauri Laats: Reformierakond valis partnerid, kes vaid saba kohevust kiidavad

Alustame sellest, et Reformierakond omab põhjalikku ajaloolist tarkust sellest, kuidas koalitsioonipartneritega „hakkama saada“. Kui välja arvata 2016. aasta lõpul toimunud Taavi Rõivase umbusaldamine, siis on just parajal hetkel uus valitsuspartner välja valitud. Sama oskuslikult on ühiskonnale suudetud sisendada, et kõik hea saabub Reformierakonna töö tulemusel, kõik halb aga ... kahjuks koalitsioonikaaslaste võimetuse tõttu.