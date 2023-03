MIS ON PILDIL VALESTI? | Daniel Vaarik: kas sa lähed ka närvi, kui keegi ütleb, et mõni asi on võimatu? Siin on retsept „võimatu“ ärategemiseks

Ma ei tea, kas sul, hea lugeja, on kombeks närvi minna, kui keegi ütleb, et mõni asi on võimatu. Mul läheb küll sellise asja peale pulss lakke, ilmselt tuleb põhjusi otsida lapsepõlvest. Nagu Marty McFly, kellele ei meeldinud, kui talle öeldi, et ta on argpüks, lähen ma endast välja, kui keegi ütleb, et 10 miljonit e-residenti, autovaba linn või Eesti oma kosmoselaev on võimatu.